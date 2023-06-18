Полиция задержала захватчика банка в Астане

По предварительной информации, все заложники были освобождены. Во время штурма один полицейский получил легкое ранение.

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Сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину, которые взял в заложники посетителей банка в Астане. Об этом сообщили в МВД Казахстана.

Отмечается, что силовики провели штурм захваченного отделения банка. По предварительным данным, все заложники освобождены, один полицейский получил легкое ранение.

При штурме отделения банка прогремел взрыв, были слышны крики. На кадрах, опубликованных в социальных сетях, видно, как некоторые заложницы покидают здание.

Ранее сообщалось, что захватчик банка в Астане схватил одну из заложниц и приставил к ее горлу пистолет, из-за этого сотрудники правоохранительных органов не могли приступить к штурму здания. Кроме того, операция по задержанию преступника усложнялась тем, что к месту происшествия подходили случайные прохожие.