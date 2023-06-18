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Вооруженный мужчина захватил заложников в отделении банка в Астане

Максим Крюков
12:21 18.06.2023
По данным МВД Казахстана, злоумышленник «запер дверь изнутри с посетителями» отделения Kaspi Bank в Астане.
© Видео: club211030347, VK © Фото: POLICE_of_KZ, Telegram
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Неизвестный мужчина захватил заложников в отделении банка в Астане, в настоящее время с ним ведутся переговоры. Об этом сообщили в МВД Казахстана.

«По предварительной информации, мужчина вооружен», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным министерства, злоумышленник «запер дверь изнутри с посетителями» отделения Kaspi Bank по проспекту Достык в столице страны. К настоящему моменту информации о точном количестве заложников нет.

Ранее стало известно, что в Тюмени неизвестный с ножом удерживал мужчину в магазине. Сотрудники Росгвардии прибыли на место и оцепили территорию, после чего заложника удалось оперативно освободить. Подозреваемого задержали на месте, пострадавших в результате инцидента нет.

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