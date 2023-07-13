Путин заявил, что поставки оружия Украине не оказывают критического влияния в зоне боевых действий

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Российский лидер Владимир Путин обратил внимание на то, что на поставляемые Западом Украине ракеты дальнего действия возлагалось много надежд, однако критического влияния на ход боевых действий они не оказали.

Таким образом президент России прокомментировал журналисту Павлу Зарубину поставки вооружения киевскому режиму, которые осуществляют западные страны.

«Мы видим, сколько надежд возлагалось на поставку ракет дальнего радиуса действия, да, они ущерб наносят, но ничего критического в зоне боевых действий не происходит», - сказал он.

Кроме того, глава государства объяснил, что одной из причин начала проведения специальной военной операции стала угроза вступления Украины в Североатлантический альянс.