В Белом доме признали, что Украина понесла значительные потери в рамках контрнаступления

Как отметил Джейк Салливан, количество пострадавших и погибших во время контрнаступления боевиков довольно значительно.

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В Белом доме признали, что Украина понесла существенные потери в ходе контрнаступления. Об этом заявил на форуме в Аспене помощник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Значительно количество пострадавших и погибших украинских бойцов в этом контрнаступлении. Оно идет, идет тяжело, но мы говорили, что оно будет тяжелым», - передает РИА Новости слова Салливана.

По его мнению, Киев не использовал в боях все имеющиеся силы и ждет нужного момента.

Ранее в Пентагоне заявили, что для достижения паритета с Россией в воздухе Украине потребуются годы. По словам главы комитета штабов Пентагона Марка Милли, РФ обладает сотнями истребителей, в то время как для того, чтобы обеспечить Киев десятью F-16, нужно два миллиарда долларов.