В Белом доме заявили, что не знают приемлемых для России условий мира с Украиной

Представитель администрации президента США заявил, что мир между Россией и Украиной возможен только на основе базовых принципов Устава ООН.

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Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что не знает, какие условия мирного договора с Украиной устроят Кремль. Представитель Белого дома затронул тему урегулирования украинского кризиса на форуме по безопасности Аспенского института. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас сложно сказать, какими будут условия для вызывающего доверие мира, приемлемого для россиян», - заявил Салливан.

Советник американского президента отметил, что договор между Москвой и Киевом должен базироваться на соблюдении базовых принципов Устава ООН о суверенитете и территориальной целостности, так как «нельзя забирать территорию соседа силой и посредством завоевания».

«По нашему мнению, это должно быть фундаментальным принципом мира между Россией и Украиной. Может ли Путин когда-то принять это за столом переговоров? Не могу ответить на этот вопрос», - подчеркнул Салливан.

Он также добавил, что Киев волен сам принимать решение, идти на переговоры с Москвой или нет, а задача США - наращивать военную помощь Украине, чтобы иметь козыри за столом переговоров.

«Украина будет принимать решение, когда вести переговоры, на каких условиях, ради каких целей. Мы их в этом поддержим», - заключил Салливан.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готов одной фразой добиться мира в российско-украинских отношениях. Для этого достаточно иметь веский авторитет и сказать президенту Украины «Хватит, ты должен заключить соглашение».