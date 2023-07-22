В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Белом доме заявили, что не знают приемлемых для России условий мира с Украиной

Ирина Елагина
00:32 22.07.2023
Представитель администрации президента США заявил, что мир между Россией и Украиной возможен только на основе базовых принципов Устава ООН.
В Белом доме заявили, что не знают приемлемых для России условий мира с Украиной
© Фото: Ute Grabowsky photothek.net Globallookpress
Читайте нас на:

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что не знает, какие условия мирного договора с Украиной устроят Кремль. Представитель Белого дома затронул тему урегулирования украинского кризиса на форуме по безопасности Аспенского института. Об этом сообщает ТАСС.

«Сейчас сложно сказать, какими будут условия для вызывающего доверие мира, приемлемого для россиян», - заявил Салливан.

Советник американского президента отметил, что договор между Москвой и Киевом должен базироваться на соблюдении базовых принципов Устава ООН о суверенитете и территориальной целостности, так как «нельзя забирать территорию соседа силой и посредством завоевания».

«По нашему мнению, это должно быть фундаментальным принципом мира между Россией и Украиной. Может ли Путин когда-то принять это за столом переговоров? Не могу ответить на этот вопрос», - подчеркнул Салливан.

Он также добавил, что Киев волен сам принимать решение, идти на переговоры с Москвой или нет, а задача США - наращивать военную помощь Украине, чтобы иметь козыри за столом переговоров.

«Украина будет принимать решение, когда вести переговоры, на каких условиях, ради каких целей. Мы их в этом поддержим», - заключил Салливан.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что готов одной фразой добиться мира в российско-украинских отношениях. Для этого достаточно иметь веский авторитет и сказать президенту Украины «Хватит, ты должен заключить соглашение».

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
23:53 В стране и мире
Посла РФ вызовут в МИД Польши из-за слов Путина о подарке Сталина
22:31 В стране и мире
В Белом доме признали, что Украина понесла значительные потери в рамках контрнаступления
20:40 В стране и мире
В ООН заявили, что использование Киевом кассетных боеприпасов неприемлемо
18:12 В стране и мире
Следствие запросило меру пресечения в виде ареста для Стрелкова
15:51 Армия
Видео
Главком ВМФ Евменов вручил личные штандарты командующим Балтийским и Тихоокеанским флотами
Популярное
Видео
Погода помешала Путину посетить Североморск
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Видео
Путин рассказал, как «ругался» с главой Минтранса Савельевым из-за западных самолетов
Видео
В МО РФ сообщили об ударе возмездия по объектам в районе Одессы
Видео
Большой десантный корабль ВМФ РФ возобновил работу на Керченской переправе
Daily Mail: Джокович заплатит $8 тысяч за «злоупотребление ракеткой» в финале Уимблдона
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.