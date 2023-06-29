Шольц призвал быть готовыми к долгосрочным поставкам оружия Украине

Если Германия не будет к этому готова, то не сможет «внести свой вклад» в поддержку Украины в долгосрочной перспективе, сказал он.

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Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин должен быть готовым продолжать поставки вооружений Украине в течение долгого срока. Об этом он сказал в интервью телеканалу Erste.

Шольц выразил надежду на то, что конфликт на Украине закончится как можно скорее. Но поставки оружия могут занять много времени. Если Германия не будет к этому готова и выйдет из прокиевского альянса раньше, то страна не сможет «внести свой вклад» в поддержку Украины в долгосрочной перспективе, сказал он.

Канцлер ФРГ признал, что не все граждане в его стране поддерживают поставки вооружений Киеву и антироссийские санкции. Тем не менее, по его словам, «это то, в чем нам необходимо поддержать Украину».

Ранее участники фестиваля СДПГ в Фалькензее под Берлином освистали Шольца во время выступления и назвали его поджигателем войны, лжецом и бандитом.

Правительство Германии представило первую в истории страны стратегию нацбезопасности, в которой Россия названа самой существенной угрозой европейскому миропорядку.