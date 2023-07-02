Independent: причиной взрыва на «Титане» могли стать крошечные трещины в корпусе

Доцент Плимутского университета в Великобритании Джаспер Грэм-Джонс заявил, что в критический момент происходит быстрое и неконтролируемое увеличение микротрещин, которые образовались ранее из-за погружений.

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Крошечные трещины в корпусе батискафа «Титан» могли привести к взрыву на подводном аппарате. Такое мнение выразил доцент Плимутского университета в Великобритании Джаспер Грэм-Джонс.

«Каждый раз, когда батискаф спускался к "Титанику", образовывались крошечные трещины. Они остаются небольшими и незаметными, но в критический момент происходит их быстрое и неконтролируемое увеличение», - приводит его слова британское интернет-издание The Independent.

В беседе с информагентством Associated Press Грэм-Джонс заявил, что взрыв также мог произойти из-за удлиненной конструкции батискафа в сочетании с постоянными нагрузками, которые оказывали влияние в течение долгого периода.

По мнению профессора Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда Криса Ромы, вытянутая конфигурация «Титана», напротив, могла увеличить внешнее давление.

Ранее Береговая охрана США сообщила, что американские медики проведут формальный анализ предполагаемых человеческих останков, которые были тщательно извлечены из-под обломков на месте крушения «Титана». Обломки и улики с места катастрофы батискафа доставил теплоход Horizon Arctic, который прибыл в порт Сент-Джонса 28 июня. Ведущий научный сотрудник Военной академии Генштаба ВС РФ, капитан 1 ранга Владимир Овчинников предположил, что от тел людей, которые находились в затонувшем подводном аппарате, могло практически ничего не остаться. По его мнению, если произошел объемный взрыв или резко раздавило камеру, то уже практически ничего нет.