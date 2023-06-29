Капитан 1 ранга Овчинников рассказал, что осталось от тел погибших в «Титане»

Владимир Овчинников считает, что если произошел объемный взрыв или резко раздавило камеру, то уже практически ничего нет.

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От тел людей, которые находились в затонувшем батискафе «Титан», могло практически ничего не остаться. Такое предположение в разговоре со «Звездой» сделал доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Военной академии Генерального штаба ВС РФ, капитан 1 ранга Владимир Овчинников.

«Если произошел объемный взрыв или резко раздавило камеру, то там ничего нет. Просто все всмятку», - уверен эксперт.

Владимир Овчинников считает, что для таких экспедиций должны использовать более серьезные аппараты. В пример он привел научно-исследовательские глубоководные обитаемые аппараты для океанологических исследований и спасательных работ «Мир».

«Вот наши "Миры" - это все серьезно. А вот что это такое было, даже не знаю», - отметил Владимир Овчинников.

Напомним, вчера береговая охрана США подняла из Атлантического океана обломки «Титана» и, предположительно, останки находившихся в нем людей. Батискаф затонул 18 июня, когда направлялся к обломкам лайнера «Титаник». На его борту находились пять человек. По предварительной версии, на «Титане» произошел направленный внутрь взрыв.