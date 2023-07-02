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Новый крестовый поход Запада: как под эгидой ЮНЕСКО началось разграбление Лавры

Павел Ремнев
18:35 02.07.2023
Следом за иконами из Лавры собираются изъять мощи Ильи Муромца, Нестора Летописца и прочие древние русские святыни и реликвии.
Новый крестовый поход Запада: как под эгидой ЮНЕСКО началось разграбление Лавры
© Фото: Vyacheslav Maevskiy, Russian Look, GlobalLookPress
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На Украине для канонической Украинской Православной Церкви, похоже, начал сбываться худший сценарий. Православную Церковь на Украине, в сущности, приговорили к полной ликвидации.

На неделе президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду законопроект о переносе празднования Рождества с 7 января на 25 декабря. Как указано, с целью отказа от российского наследия.

Киев потребовал от канонической Украинской Православной Церкви официально заявить о своем разрыве с Москвой. Монахов Киево-Печерской Лавры выкидывают на улицу. Им отныне запрещен вход в корпуса Лавры, и они должны полностью освободить все помещения до 4 июля.

До святынь обители националисты тоже смогли добраться. По информации СВР, Киев и ЮНЕСКО договорились о вывозе христианских ценностей из Киево-Печерской Лавры. Их планируется передать в музеи Италии, Германии, Франции и Ватикана. Якобы так их собираются спасать от российских ракетных ударов.

Под эгидой ЮНЕСКО началось самое настоящее разграбление Лавры. Во Францию, в Лувр уже «эвакуировано» 16 древних византийских икон, и они, скорее всего, уже никогда не вернутся обратно.

Следом за иконами из Лавры собираются изъять мощи Ильи Муромца, Нестора Летописца и прочие древние русские святыни и реликвии.

Подробнее о разграблении Лавры и новом крестовом походе Запада смотрите в сюжете Павла Ремнева для программы«Главное с Ольгой Беловой».

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