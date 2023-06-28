В документе особый упор делается на «отказ от российского наследия навязывания Рождества Христова 7 января».

© Фото: Dirk Waem, Belga News Agency, GlobalLookPress

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект. Согласно ему, Рождество на Украине будут праздновать не 7 января, как это делают в России, а 25 декабря.

В документе особый упор делается на «отказ от российского наследия навязывания Рождества Христова 7 января».

Зеленский подчеркнул, что принятие этого законопроекта позволит отойти от российских традиций, а также укрепить украинское национальное единство так, как это понимает киевский режим.

Ранее депутат Европарламента обвинил Зеленского в распродаже земель западным резидентам.