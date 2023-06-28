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Зеленский внес в Раду законопроект о переносе Рождества на 25 декабря

Тимур Шерзад
12:39 28.06.2023
В документе особый упор делается на «отказ от российского наследия навязывания Рождества Христова 7 января». 
Зеленский внес в Раду законопроект о переносе Рождества на 25 декабря
© Фото: Dirk Waem, Belga News Agency, GlobalLookPress
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Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект. Согласно ему, Рождество на Украине будут праздновать не 7 января, как это делают в России, а 25 декабря. 

В документе особый упор делается на «отказ от российского наследия навязывания Рождества Христова 7 января». 

Зеленский подчеркнул, что принятие этого законопроекта позволит отойти от российских традиций, а также укрепить украинское национальное единство так, как это понимает киевский режим.

Ранее депутат Европарламента обвинил Зеленского в распродаже земель западным резидентам.

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