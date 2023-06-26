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СВР: глобалистские элиты вывезут святые мощи из Киево-Печерской лавры для европейских музеев

Тимур Шерзад
11:09 26.06.2023
Сергей Нарышкин отметил, что действия западных разорителей гробниц против православного наследия только делают тверже решимость России довести до конца специальную военную операцию. 
СВР: глобалистские элиты вывезут святые мощи из Киево-Печерской лавры для европейских музеев
© Фото: Michael Kudryavtsev, RussianLook, GlobalLookPress
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Глобалистские элиты собираются вывезти православные святыни из Киево-Печерской лавры, чтобы выставить их в европейских музеях. Об этом заявил директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин. 

«По данным СВР, между киевскими властями и представителями ЮНЕСКО достигнута договоренность о вывозе с территории Киево-Печерской лавры христианских ценностей, в том числе святых мощей, и последующей передаче их музеям Италии, Франции, Германии и Ватикана», - говорится в сообщении пресс-службы Службы внешней разведки. 

Нарышкин отметил страсть глобалистских элит присваивать чужое добро. На этот раз тянут руки к православным святыням, ныне находящимся на территории Украины. 

Алчные глобалисты используют в качестве предлога мотив «спасения от российских ракетных ударов». В их заявлениях говорится, что эти мероприятия будут носить якобы временный характер.

Сергей Нарышкин добавил, что действия западных разорителей гробниц против православного наследия только делают тверже решимость России довести до конца специальную военную операцию. 

Ранее настоятель Киево-Печерской лавры заявил, что его отправили под домашний арест.

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