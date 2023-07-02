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Двигатель европейской ракеты Vega C не прошел огневые испытания

Владимир Рубанов
01:57 02.07.2023
Компания-подрядчик заменила материал сопла, после того как в декабре 2022 года сопло двигателя от украинского поставщика разрушилось, что привело к потере ракеты и полезной нагрузки.
Двигатель европейской ракеты Vega C не прошел огневые испытания
© Фото: ESA
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Твердотопливный двигатель европейской ракеты Vega C вышел из строя во время статических огневых испытаний, сообщает SpaceNews. Из-за этого, вероятно, новый пуск ракеты случится не раньше 2024 года.

Итальянская компания Avio, которая является генеральным подрядчиком Vega, сообщила, что в двигателе Zefiro 40 произошла аномалия во время испытаний. Статическое огневое испытание должно было продемонстрировать работу нового материала в горловине сопла двигателя.

Avio заменила этот материал после того, как поставленный украинской компанией разрушился, что привело к потере тяги во время запуска Vega C в декабре 2022 года. Достигнув высоты примерно в 105 км, ракета вместе с полезной нагрузкой начала резко снижаться. Спутники дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и 6 были потеряны. Эта ракета использует Zefiro 40 в качестве второй ступени.

Компания сообщает, что новый материал показал себя так, как ожидалось. Однако через 40 секунд после пуска произошла неустановленная аномалия. Она вызвала не предусмотренное снижение давления в двигателе.

На расследование этой аномалии потребуются дни и недели, сообщила Avio. Она может оказать критическое влияние на планы по возвращению полетов Vega C. Это испытание было одним из ключевых. До инцидента ожидалось, что в конце этого года будет произведен следующий запуск Vega C с радиолокационным спутником Sentinel-1C. Неудачные испытания делают пуск ракеты в этом году маловероятным.

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