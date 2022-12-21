Европейская ракета Vega-C не смогла вывести на орбиту спутники Pleiades Neo 5 и 6

Компания-оператор Arianespace сообщила о неудачной попытке вывести на орбиту два спутника.

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Европейская ракета Vega-C не смогла вывести на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли Pleiades Neo 5 и 6. Компания-оператор Arianespace сообщила о неудачной попытке запуска и вывода на околоземную орбиту двух спутников гражданского и военного назначения.

«Достигнув высоты примерно в 105 км, ракета вместе с полезной нагрузкой начала резко снижаться. По предварительной версии, возникла техническая проблема в работе второй ступени носителя», - приводит Interfax заявление компании.

Запуск ракеты Vega-C итальянского производства был осуществлен ночью 21 декабря с космодрома Куру во Французской Гвиане. Предполагалось, что спутники дополнят состав орбитальной группировки Airbus Defence and Space, в которой с апреля 2022 года уже работают аппараты Pleiades Neo 3 и 4, способные делать снимки любой точки Земного шара в сверхвысоком разрешении до 30 см.