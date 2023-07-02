Польша направит 500 полицейских на усиление границы с Белоруссией

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Польскую границу с Белоруссией усилят 500 полицейских. Об этом в воскресенье заявил министр внутренних дел и администрации республики Мариуш Каминьский. Такое решение он принял в связи с «тяжелой обстановкой».

«В связи с напряженной ситуацией на границе с Белоруссией я принял решение об усилении наших сил группой из 500 офицеров полиции из подразделений по борьбе с беспорядками и террористами», - написал Каминьский у себя в Twitter.

Напомним, недавно стало известно, что в Польше арестовали российского хоккеиста. Ему предъявлено обвинение в сотрудничестве со спецслужбами РФ. Спортсмен стал 14-м задержанным в рамках следствия о «шпионской сети».

Посольство России в Польше займется выяснением ситуации с задержанным хоккеистом, накануне заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.