В Польше арестовали российского хоккеиста по делу о шпионаже
В Польше задержали российского хоккеиста, являющегося игроком клуба Первой лиги. Мужчине предъявлено обвинение в сотрудничестве со спецслужбами РФ, сообщает Агентство внутренней безопасности. По его данным, спортсмен стал 14-м задержанным в рамках следствия о некой «шпионской сети».
«Для внешней разведки выполнял порученные задачи на территории Польши, в том числе и по выявлению критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. Постоянно информировал руководителей о результатах разведки, за что систематически вознаграждался», - говорится в заявлении.
Отмечается, что хоккеист находится в стране с 2021 года. Сейчас он арестован.
Напомним, в Екатеринбурге был задержан американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович. Сотрудник издания подозревается в шпионаже. По данным ФСБ РФ, Гершкович собирал информацию об одном из предприятий ВПК России, которая содержала гостайну.