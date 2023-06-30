В Польше арестовали российского хоккеиста по делу о шпионаже

Его обвиняют в том, что он якобы выполнял задачи по выявлению критической инфраструктуры в нескольких воеводствах.

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В Польше задержали российского хоккеиста, являющегося игроком клуба Первой лиги. Мужчине предъявлено обвинение в сотрудничестве со спецслужбами РФ, сообщает Агентство внутренней безопасности. По его данным, спортсмен стал 14-м задержанным в рамках следствия о некой «шпионской сети».

«Для внешней разведки выполнял порученные задачи на территории Польши, в том числе и по выявлению критической инфраструктуры в нескольких воеводствах. Постоянно информировал руководителей о результатах разведки, за что систематически вознаграждался», - говорится в заявлении.

Отмечается, что хоккеист находится в стране с 2021 года. Сейчас он арестован.

Напомним, в Екатеринбурге был задержан американский журналист газеты The Wall Street Journal Эван Гершкович. Сотрудник издания подозревается в шпионаже. По данным ФСБ РФ, Гершкович собирал информацию об одном из предприятий ВПК России, которая содержала гостайну.