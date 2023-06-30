Песков: дипломаты прояснят ситуацию с задержанным в Польше хоккеистом из РФ

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Посольство России в Польше займется выяснением ситуации с задержанным хоккеистом из РФ. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я уверен, что посольство сейчас будет все выяснять, и какие-то более подробные данные мы получим», - сказал он.

Представитель Кремля обратил внимание на трудности в работе российского дипломатического представительства в Варшаве.

«Посольству сейчас работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой позицией русофобской польских властей», - объяснил Песков.

В связи с этим Кремль в настоящий момент не обладает более подробными данными о произошедшем, добавил пресс-секретарь президента РФ.

Напомним, ранее появились сообщения, что на территории Польши по обвинению в шпионаже задержали российского спортсмена, который играл за хоккейный клуб Первой польской лиги.