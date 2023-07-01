Армия Армия Армия

ВС РФ нанесли групповой удар по пунктам управления группы «Донецк»

13:22 01.07.2023
Как отметили в Министерстве обороны, все назначенные объекты были поражены.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Вооруженные силы России нанесли групповой удар по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк». Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Уточняется, что удар наносился высокоточным оружием морского и наземного базирования. Все назначенные объекты удалось поразить, цель удара была достигнута.

Представитель МО также рассказал о ликвидации украинской группы диверсантов при попытке высадки на остров Антоновский.

По данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса, российские войска уничтожили 444 самолета, 240 вертолетов, 4 845 дронов, 426 ЗРК, 10 430 танков и других боевых бронемашин, 1 134 РСЗО, 5 291 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11 324 единицы военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
13:18 В стране и мире
Видео
Перед Крымским мостом образовалась пятикилометровая пробка
11:49 В стране и мире
Зеленский из-за проблем с бомбоубежищами уволил глав четырех районов Киева
12:29 В стране и мире
Видео
В Индии 25 человек сгорели в пассажирском автобусе
10:46 В стране и мире
Устроивший стрельбу в аэропорту Кишинева разыскивается за похищение банкира
09:24 В стране и мире
Видео
Очевидцы показали огромное черное облако после взрыва на химзаводе в Китае
Популярное
Видео
Путин сделал новый рисунок на экране, на котором 10 лет назад нарисовал кошку
Видео
«Мама, сфоткай меня, умоляю!»: Путин пообщался с жителями Дербента
Видео
Бросок 69-летнего Эрдогана во время игры в баскетбол попал на видео
Видео
Костомаров показал, как в протезах делает махи ногами и поднимается по лестнице
Видео
«Не съели тебя волки?»: видео встречи пропавшего в тайге мальчика с отцом
Со дна Атлантики подняли обломки затонувшего батискафа «Титан»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.