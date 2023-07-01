Армия ВС РФ нанесли групповой удар по пунктам управления группы «Донецк» Как отметили в Министерстве обороны, все назначенные объекты были поражены. © Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Вооруженные силы России нанесли групповой удар по пунктам управления оперативно-тактической группы «Донецк». Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Уточняется, что удар наносился высокоточным оружием морского и наземного базирования. Все назначенные объекты удалось поразить, цель удара была достигнута. Представитель МО также рассказал о ликвидации украинской группы диверсантов при попытке высадки на остров Антоновский. По данным российского оборонного ведомства, в общей сложности с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса, российские войска уничтожили 444 самолета, 240 вертолетов, 4 845 дронов, 426 ЗРК, 10 430 танков и других боевых бронемашин, 1 134 РСЗО, 5 291 орудие полевой артиллерии и минометов, а также 11 324 единицы военной автоспецтехники. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика