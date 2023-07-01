Российские войска поразили хранилище топлива для техники ВСУ в районе Запорожья
Речь идет о военной технике объединенной группировки украинских войск, уточнили в МО РФ.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
Официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские войска поразили хранилище топлива для техники украинских боевиков в районе Запорожья.
Речь идет о военной технике объединенной группировки украинских войск, уточнил Конашенков.
«В районе города Запорожье поражено хранилище топлива для военной техники объединенной группировки украинских войск “Запорожье”», - сказал он.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.