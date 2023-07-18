В Пентагоне признали, что Украине потребуются годы для достижения паритета с РФ в воздухе
В Пентагоне заявили, что Украине нужны годы, чтобы довести уровень своих военных возможностей в воздухе до уровня России. Так считает глава комитета штабов Пентагона Марк Милли.
Он отметил, что РФ обладает сотнями истребителей четвертого и пятого поколения, а чтобы Украина могла получить десять F-16, нужно два миллиарда долларов.
«Если мы попытаемся довести до паритета с Россией, один к одному, два к одному, мы говорим о большом количестве самолетов, годах обучения пилотов, годах для обслуживания, для достижения необходимого уровня финансовой поддержки», - цитирует его РИА Новости.
Поэтому, как пояснил Милли, Вашингтон сосредоточивает усилия на том, чтобы снабдить Киев средствами ПВО.
Ранее в Белом доме сообщили, что украинских летчиков начнут учить на F-16 «через пару недель». По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в Евросоюзе, где будет проходить обучение, сообщили, что им нужно время для подготовки тренировочных мощностей.