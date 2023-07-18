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В Пентагоне признали, что Украине потребуются годы для достижения паритета с РФ в воздухе

Анастасия Бобылева
21:38 18.07.2023
Глава комитета штабов Пентагона Марк Милли считает, что Киеву потребовались бы годы финансовых вложений и обучения пилотов, чтобы достичь уровня России в воздухе.
В Пентагоне признали, что Украине потребуются годы для достижения паритета с РФ в воздухе
© Фото: Минобороны России
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В Пентагоне заявили, что Украине нужны годы, чтобы довести уровень своих военных возможностей в воздухе до уровня России. Так считает глава комитета штабов Пентагона Марк Милли.

Он отметил, что РФ обладает сотнями истребителей четвертого и пятого поколения, а чтобы Украина могла получить десять F-16, нужно два миллиарда долларов.

«Если мы попытаемся довести до паритета с Россией, один к одному, два к одному, мы говорим о большом количестве самолетов, годах обучения пилотов, годах для обслуживания, для достижения необходимого уровня финансовой поддержки», - цитирует его РИА Новости.

Поэтому, как пояснил Милли, Вашингтон сосредоточивает усилия на том, чтобы снабдить Киев средствами ПВО.

Ранее в Белом доме сообщили, что украинских летчиков начнут учить на F-16 «через пару недель». По словам помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана, в Евросоюзе, где будет проходить обучение, сообщили, что им нужно время для подготовки тренировочных мощностей.

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