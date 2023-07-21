Полянский заявил, что в украинских портах находятся боевики ВСУ и западное оружие

По словам представителя РФ в ООН Полянского, украинские боевики и западное вооружение присутствует в портовой инфраструктуре Украины.

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Россия считает, что в украинских портах находятся ВСУ. Там же у них есть возможность пополнять свои запасы западным оружием. Об этом сообщил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета безопасности международной организации.

«Вынуждены констатировать, что за год действия сделки киевский режим накопил под ее прикрытием значительные военно-промышленные, топливные, складские мощности в районах своих черноморских портов. Там же размещались существенные людские ресурсы ВСУ и иностранных наемников», - заявил Полянский.

По словам дипломата, исправить эту ситуацию поможет прекращение зерновой сделки.

Ранее президент России Владимир Путин признал, что ООН искренне пыталась выполнить условия сделки, однако ничего не вышло. Договоренности утратили свое действие с 18 июля 2023 года, сообщил МИД РФ.