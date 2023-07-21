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Суд избрал для Игоря Стрелкова меру пресечения в виде ареста

Анастасия Бобылева
19:24 21.07.2023
Стрелков обвиняется публичных призывах к экстремизму в интернете, его арест продлится два месяца.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Кирилл Зыков РИА Новости
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Мещанский суд Москвы назначил меру пресечения в виде ареста Игорю Стрелкову. Он пробудет в СИЗО до 18 сентября.

Стрелков обвиняется в публичных призывах к экстремистской деятельности в интернете. За это ему может грозить до пяти лет лишения свободы.

Адвокат обвиняемого Александр Молохов сообщимл, что защиа планирует обжаловать меру пресечения.

Ранее сообщалось, что Стрелкова задержали утром 21 июля, его адвокат подтвердил факт обыска в его квартире сотрудниками Следственного комитета РФ. Позже на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы появилась запись о том, что Стрелкову вменяются публичные призывы к экстремизму в интернете.

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