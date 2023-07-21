Адвокат Стрелкова заявил, что пока занимается поисками своего клиента

По словам правозащитника, задержание произошло во время обысков в московской квартире.

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Адвокат Игоря Стрелкова Александр Молохов в беседе со «Звездой» сообщил, что пока занимается поиском своего клиента. На данный момент правозащитник не обладает документально подтвержденным обвинением.

«В настоящее время мы занимаемся розыском Игоря Ивановича, мы пока не знаем где он находится, силовиками он был увезен в неизвестном направлении. Либо это федеральный Следственный комитет, технический перевод, либо СУ СК по Москве. Самое главное, что сейчас нужно сделать - обеспечить его квалифицированной юридической помощью в лице тех адвокатов, которым он доверяет», - сообщил «Звезде» правозащитник.

Молохов также подтвердил факт проведения обыска в квартире Стрелкова. Именно в этот момент он и был задержан.

«Надо его разыскать, встретиться, проконсультировать. А дальше, уже в зависимости от того, какие обвинения ему будут предъявлены - ни одного документа мы еще не видели - будем решать, как действовать дальше», - сказал адвокат.

Напомним, что 21 июля появилась информация о задержании Игоря Стрелкова. По информации его супруги Мирославы Регинской, утром к ним домой приехали представители Следственного комитета, которые увезли Стрелкова в неизвестном направлении. Точное местонахождение мужа Регинская до сих пор установить не может, на связь он не выходил.