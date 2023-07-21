В стране и мире Следствие запросило меру пресечения в виде ареста для Стрелкова Анастасия Бобылева По имеющимся данным, Игоря Стрелкова задержали утром 21 июля, сотрудники СК РФ увезли его в неизвестном направлении. © Фото: Кирилл Зыков, РИА Новости Читайте нас на: Игорю Стрелкову вменяются публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы. Исходя из данных портала, следствие просит заключить обвиняемого под стражу. Слушание по избранию меры пресечения проходит в Мещанском районном суде. Игоря Стрелкова задержали утром 21 июля. По словам его жены Мирославы Регинской, представители СК РФ увезли его в неизвестном направлении. Адвокат Стрелкова подтвердил факт обыска в его квартире. Экспертное мнение и аналитика