Следствие запросило меру пресечения в виде ареста для Стрелкова
По имеющимся данным, Игоря Стрелкова задержали утром 21 июля, сотрудники СК РФ увезли его в неизвестном направлении.
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Игорю Стрелкову вменяются публичные призывы к экстремистской деятельности в интернете. Об этом сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции города Москвы.
Исходя из данных портала, следствие просит заключить обвиняемого под стражу.
Слушание по избранию меры пресечения проходит в Мещанском районном суде.
Игоря Стрелкова задержали утром 21 июля. По словам его жены Мирославы Регинской, представители СК РФ увезли его в неизвестном направлении. Адвокат Стрелкова подтвердил факт обыска в его квартире.