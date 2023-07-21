Армия «Привет, трудяга»: водитель РСЗО заявил, что здоровается с «Торнадо-Г» перед выездом Наталья Панталёва Военнослужащий пояснил, что относится к РСЗО как к живому организму. © Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда» Читайте нас на: Водитель-заряжающий РСЗО «Торнадо-Г» с позывным Большой рассказал «Звезде», что перед выездом всегда здоровается с машиной. «Не сказать, что глажу, но поздороваюсь обязательно. Нет у машины определенного имени, потому что катаемся не всегда на одних и тех машинах. Но поздороваться, осмотреть машину - это всегда перед выездом. Как с живым организмом, можно сказать. Подойдешь, скажешь, "Привет, трудяга", или еще как-нибудь», - признался он. Ранее корреспондент Михаил Аброськин в сюжете «Звезды» показал обломки одного из последних беспилотников Bayraktar ВСУ, сбитого нашими бойцами в Херсонской области. Минобороны России в сегодняшней сводке сообщило об ударе высокоточным оружием большой дальности. Целью стали украинские объекты, где готовились теракты против России с применением беспилотников. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика