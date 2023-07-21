Армия МО РФ: ночью был нанесен удар по украинским объектам, где готовились теракты с беспилотниками Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что все назначенные объекты были поражены. © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» Читайте нас на: Минобороны России сообщило об ударе высокоточным оружием большой дальности. Целью стали украинские объекты, где готовились теракты против России с применением беспилотников, заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков. «Вооруженные Силы Российской Федерации нанесли очередной удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по объектам, где готовились террористические акты против Российской Федерации с применением ударных беспилотных летательных аппаратов», - сказал он на брифинге 21 июля. Представитель российского оборонного ведомства заявил о достижении цели ночного удара. По его словам, все назначенные объекты поражены. Также Конашенков рассказал о безуспешных попытках киевских формирований вести наступательные действия, однако все атаки успешно отбиваются российскими силами. Украинская сторона при этом несет значительные потери как в личном составе, так и в военной технике. Наши бойцы уничтожают не только оставшуюся на Украине советскую технику, но и поставляемую западными странами. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика