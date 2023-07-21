«Звезда» показала обломки одного из последних Bayraktar врага в Херсонской области

Беспилотный летательный аппарат прочесывал окрестные леса в поисках позиций российской артиллерии. В этот момент с земли его заметил расчет ПЗРК «Игла» и отработал по цели.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Силы группировки «Днепр» сбили один из последних беспилотников Bayraktar, который двигался в сторону наших позиций в Херсонской области. На себе он нес авиабомбы, начиненные поражающими элементами. Кадры с обломками беспилотника показал корреспондент «Звезды» Михаил Аброськин.

Сбил Bayraktar боец с позывным Зенит. На его счету множество пораженных целей. В боях на Донецком направлении он получил медаль «За отвагу», а теперь прикрывает небо над Днепром. Он поделился секретами своего успеха.

«Если начинаешь суетиться, делаешь ошибки, перестаешь видеть, начинают трястись руки, соответственно, цель не поражена. Главное - не суетиться», - рассказал Зенит.

Беспилотник рухнул с высоты два километра, однако многие важные элементы остались целы. Их передали для дальнейшего изучения военным инженерам, а господство в небе над островами и на их территориях по прежнему остается за российскими силами.

Между тем, артиллерия группировка войск «Днепр» ежедневно наносит удары по противнику на Херсонском направлении. Диверсионные отряды регулярно пытаются высадиться на острова между берегами Днепра и закрепиться там.

«Хотят забрать наши острова, наши опорные пункты. У них лодки есть, и бронированные лодки есть. Мы встречали такие. В основном они двигаются не менее, чем на трех лодках», - пояснил военнослужащий с позывным Изюм.

Отрядами из 10-15 человек боевики ищут свободные острова, где можно было бы разместить технику, создать укрепления и временные склады оружия. Самоходная артустановка «Гвоздика» беглым огнем наносит удар по позициям боевиков.

Тех, кто уцелел после артобстрелов и ускользнул от глаз дронов разведчиков, нейтрализуют российские спецотряды. По колено в воде в любую погоду они прочесывают участки островов метр за метром в поисках противника. Хорошая маскировка и, что важнее, слаженная работа опытной группы позволяет им подкрадываться незаметно и наносить удар прежде, чем противник успеет опомниться. Сегодня нашим отрядам воевать приходится в основном с хорошо подготовленными наемниками. Но многочисленные противостояния показали, что преимущество все еще на российской стороне.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.