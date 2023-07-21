МИД РФ заявил, что Россия ищет новые маршруты для экспорта зерна

Как рассказал замглавы МИД России Вершинин, Москва ведет диалог с африканскими странами на тему доставки российских грузов.

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В МИД РФ сообщили, что Россия прорабатывает новые маршруты для экспорта зерна в связи с осложнением ситуации в Черном море после выхода из зерновой сделки. Об этом сказал заместитель министра иностранных дел Сергей Вершинин.

«Это во многом логистически-технический вопрос. Он уже прорабатывается», - передает слова Вершинина РИА Новости.

Замглавы российского МИД также подчеркнул, что Москва ведет диалог с Африкой по этой теме. По его словам, Россия проводит «серьезные контакты» с африканскими странами и обсуждает доставку российских грузов, в том числе зерновых.

Ранее стало известно о выходе России из зерновой сделки в связи с невыполнением западными партнерами обязательств перед Москвой. Как отметил российский президент Владимир Путин, РФ рассмотрит возвращение в сделку только в том случае, если ранее оговоренные условия будут полностью выполнены.