Суд отказался ужесточить меру пресечения для блогера Лерчек

Ранее следствие просило ужесточить меру пресечения для блогера и ее мужа, так как они якобы нарушали запрет на использование интернета.

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Пресненский суд Москвы отказался ужесточить меру пресечения для блогера Лерчек (Валерия Чекалина) и перевести ее под домашний арест, как ранее просило следствие. Чекалина и ее супруг обвиняются в уклонении от уплаты налогов на 311 миллионов рублей, а также в отмывании денег в особо крупном размере.

Следователь указал, что обвиняемая нарушала назначенную ей судом меру пресечения - запрет на использование интернета и сотовой связи. Он предоставил в качестве доказательств данные из МТС, а также показания личного повара и инспектора, осуществляющей надзор за Чекалиной.

Адвокат блогера заявил, что уголовно-исполнительная инспекция не располагает данными о нарушении Чекалиной запретов за последние пару месяцев. Такой ответ он получил от ведомства на соответствующий запрос.

Сама блогер отметила, что не пользовалась интернетом лично. Она также рассказала, что уточняла у инспектора ФСИН, могут ли родственники использовать ее телефон.

«Когда я задавала вопрос инспектору ФСИН, может ли кто-то пользоваться моим телефоном - мама, дети, помощница, - мне сказали - да, главное, чтобы не вы. Я телефон даже в руки не беру», - цитирует Чекалину РИА Новости.

Ранее суд также отказался переводить под домашний арест мужа Лерчек Артема Чекалина. Его следствие также обвинило в опосредованном использовании интернета и общении со свидетелями по уголовному делу.