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Западные территории Польши - это подарок стране от СССР по итогам Второй мировой войны. Нынешние власти в Варшаве, однако, стараются об этом забыть. Напомнил об этом президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета безопасности.

«Хочу напомнить также и о том, чем в результате закончилась для Польши такая агрессивная политика. Закончилась она национальной трагедией 1939 года, когда Польша была брошена западными союзниками на "съедение" германской военной машине и фактически утратила свою независимость и государственность, которая была восстановлена в огромной степени благодаря Советскому Союзу. И именно благодаря Советскому Союзу, благодаря позиции Сталина Польша получила значительные земли на Западе, земли Германии. Это именно так, западные территории нынешней Польши - это подарок Сталина полякам. Наши друзья в Варшаве подзабыли об этом? Мы напомним», - заявил Путин.

Также Путин заявил, что украинское наступление в зоне СВО не принесло киевскому режиму никаких результатов. При этом противник понес огромные потери, измеряемые в десятках тысяч человек.