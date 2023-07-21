Путин считает творчество, связанное со спецоперацией, важным для поднятия духа

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Российский лидер Владимир Путин считает важным творчество, связанное со спецоперацией, поскольку оно поднимает боевой дух. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент очень по-доброму относится ко всем проявлениям творчества, которые имеют отношение к специальной военной операции. Действительно, отрадно наблюдать, что многие пишу стихи и песни, исполняют. Это очень важно для поднятия патриотического духа. Так у нас было всегда, отрадно видеть, что это есть и сегодня. Конечно, все это очень позитивно», - сказал Песков», - заявил Песков.

Ранее концерт с участием заслуженной артистки России Юлии Чичериной прошел в зоне спецоперации. Это не первый ее концерт. Чичерина ездит на Донбасс с 2014 года.