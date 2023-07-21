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Власти призвали не снимать видео на Крымском мосту, чтобы не играть на руку врагу

Марина Крижанвоская
01:29 21.07.2023
Советник главы Крыма Крючков попросил граждан сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны в критических ситуациях.
Власти призвали не снимать видео на Крымском мосту, чтобы не играть на руку врагу
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press
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В Крыму призвали не использовать мобильные телефоны для съемок Крымского моста на видео, даже при остановке движения на нем и при объявлении тревоги.

Советник главы Крыма Олег Крючков объяснил это тем, что противник использует видеофайлы пользователей и отслеживает чаты. Он добавил, что Крымский мост уже дважды подвергался нападению со стороны врага и напомнил, что Россия живет в условиях проведения спецоперации.

«При любой теоретической угрозе с объекта убирают людей и машины. Тысячи людей круглосуточно обеспечивают безопасность. Просьба в таких ситуациях сохранять спокойствие и забыть про свои телефоны. Враг отслеживает чаты и пользуется вашим видео и хайпом», - приводит его слова ТАСС.

Несколькими днями ране сообщалось, что пробка со стороны Краснодарского края на подъезде к Крымскому мосту увеличилась до семи километров.

После второго теракта на Крымском мосту, произошедшего 17 июля, президент России Владимир Путин сказал, что ждет предложений по повышению безопасности на данной транспортной артерии.

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