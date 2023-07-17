В стране и мире Путин сообщил, что ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту Анастасия Бобылева Президент РФ подчеркнул, что Киев уже дважды совершил теракт на Крымском мосту. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Kremlin Pool via Global Look Press Читайте нас на: Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту. «С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта», - подчеркнул он. Ранее президент рассказал, что ФСБ и СК РФ поручено разобраться в случившемся. Путин выразил уверенность в том, что обстоятельства теракта будут установлены. Экспертное мнение и аналитика