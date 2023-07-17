Путин сообщил, что ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту
Президент РФ подчеркнул, что Киев уже дважды совершил теракт на Крымском мосту.
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Президент РФ Владимир Путин сообщил, что ждет предложений по повышению безопасности на Крымском мосту.
«С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегически важного транспортного объекта», - подчеркнул он.
Ранее президент рассказал, что ФСБ и СК РФ поручено разобраться в случившемся. Путин выразил уверенность в том, что обстоятельства теракта будут установлены.