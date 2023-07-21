Армия Замминистра обороны России Фомин обсудил военно-техническое сотрудничество с коллегой из Ирана Стороны обменялись мнениями по вопросам региональной безопасности, а также международной обстановки. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Заместитель министра обороны России Александр Фомин провел переговоры с заместителем министра обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Ходжатоллой Корейши. Об этом сообщает МО РФ. Обсуждалось двустороннее военное и военно-техническое сотрудничество. В ходе беседы стороны уделили внимание таким вопросам, как региональная безопасность и международная обстановка, добавили в российском оборонном ведомстве. В начале месяца Фомин встретился в Москве с главой военной делегации Кувейта Фавваз Аль-Харби. Стороны обсудили военно-техническое сотрудничество и отметили необходимость наращивать нормативную правовую базу в военной сфере. Шестого июля министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече с замминистра национальной обороны Вьетнама Хоанг Суан Тиеном заявил, что Вьетнам был и остается надежным союзником России. Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов. Экспертное мнение и аналитика