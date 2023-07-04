Замминистра обороны Фомин обсудил военно-техническое сотрудничество с главой делегации Кувейта

Также стороны отметили необходимость наращивать нормативную правовую базу в военной сфере.

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Заместитель министра обороны России Александр Фомин и глава военной делегации Кувейта Фавваз Аль-Харби встретились в Москве. Об этом сообщает МО РФ.

«В ходе переговоров стороны обсудили перспективы развития двустороннего военного и военно-технического сотрудничества. Отметили необходимость наращивания нормативной правовой базы в военной сфере», - говорится в сообщении.



Кроме этого, Фомин и Аль-Харби обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной безопасности.

В российском оборонном ведомстве заявили, что встреча прошла в дружественной обстановке, в ее ходе был подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимодействия между двумя странами в сфере обороны.

Ранее сообщалось, что Шойгу принял участие в совместном заседании коллегий МО РФ и Минпромторга.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.