Семимесячную девочку спасли из горящей многоэтажки в Москве

Младенца и мужчину спасли сотрудники МЧС из горящей многоэтажки на севере Москвы.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Девочку в возрасте семи месяцев спасли из горящей многоэтажки на севере Москвы, она выжила несмотря на отравление угарным газом. Об этом сообщает корреспондент «Звезды» с места событий.

Младенца чудом спасли из помещения над горящей квартирой спустя час после пожара в жилом многоэтажном доме. У девочки отравление угарным газом, сейчас родители едут с ней в реанимацию.

О пожаре в многоэтажке на Дмитровском шоссе в Москве стало известно утром. Как сообщили позже в МЧС, в полыхающей квартире находился мужчина. Он задыхался и звал на помощь, его вытащили при помощи автовышки.

Ранее в Москве загорелось здание знаменитого ресторана «Пушкинъ». По словам очевидцев, дым от пожара заполнил все близлежащие улицы.