Очевидцы сообщают, что дым от пожара заполнил все близлежащие улицы.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

На Тверском бульваре в Москве загорелся знаменитый ресторан «Пушкинъ». Посетителей эвакуировали из здания.

По предварительной информации, в помещении находилось более 100 человек. Эвакуацию провели также в соседнем заведении «Турандот».

По сообщениям очевидцев, дымом от пожара заволокло все близлежащие улицы.

МЧС РФ сообщил, что открытое горение в здании ресторана ликвидировано. На данный момент идет проверка помещений пожарными.