Жилой дом загорелся на Дмитровском шоссе Москвы

МЧС РФ сообщило, что из горящей квартиры спасен один человек.

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Сильный пожар случился в жилом доме на Дмитровском шоссе Москвы.

МЧС России сообщило, что по прибытию пожарно-спасательных подразделений происходит возгорание в одной из квартир на 8 этаже 12-ти этажного жилого дома.

Ведомство сообщило, что один человек спасен из горящей квартиры при помощи подъемного механизма. Информации о пострадавших не поступало.

Дальнейшая информация по происшествию уточняется, сообщили в МЧС РФ.