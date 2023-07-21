Жилой дом загорелся на Дмитровском шоссе Москвы
МЧС РФ сообщило, что из горящей квартиры спасен один человек.
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Сильный пожар случился в жилом доме на Дмитровском шоссе Москвы.
МЧС России сообщило, что по прибытию пожарно-спасательных подразделений происходит возгорание в одной из квартир на 8 этаже 12-ти этажного жилого дома.
Ведомство сообщило, что один человек спасен из горящей квартиры при помощи подъемного механизма. Информации о пострадавших не поступало.
Дальнейшая информация по происшествию уточняется, сообщили в МЧС РФ.