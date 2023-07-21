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Путин поручил обеспечить занятость членов семей военнослужащих в Арктике

Марина Крижановская
00:33 21.07.2023
Владимир Путин указал на потребность в обеспечении доступностью программ для переобучения или освоения новых специальностей.
Путин поручил обеспечить занятость членов семей военнослужащих в Арктике
© Фото: Michael Runkel http imagebroker.com#search Globallookpress
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Члены семей военнослужащих, находящихся в арктической зоне, должны иметь возможность занятости. Президент РФ Владимир Путин озвучил мысли, которые обсуждал с губернатором Мурманской области.

Он пояснил, что граждане должны иметь возможность переобучиться или освоить новые специальности.

«<...> нужно подумать заранее о занятости членов семей военнослужащих. Здесь разные существуют возможности для этого. Ничего здесь нового и сложного нет. Нужно просто заранее об этом подумать. В том числе и обеспечить доступность программ для переобучения или освоения новых специальностей для тех людей, которые хотят этим заняться», - заявил он во время совещания по развитию ЗАТО и арктических городов.

Вечером 20 июля президент Путин прибыл в Мурманск. Там он дал гудок для отправки первой газовой линии завода «Арктик СПГ 2» из Мурманска на Гыданский полуотров.

Также Путин сообщил, что «Арктик СПГ - 2» будет запущен вовремя и с нужным качеством. И даже пошутил о грандиозных проектах Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) во время встречи с рабочими предприятия.

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