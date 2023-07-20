«Не утонуть не может»: Путин пошутил во время обсуждения проектов ЦСКМС

Президент Путин вызвал смех присутствующих на встрече с сотрудниками предприятия ЦСКМС.

© Фото: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин во время встречи с рабочими Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) пошутил о грандиозных проектах предприятия.

«Закон физики он есть, работает, закон Архимеда. Но все равно, когда строишь такую громадину...», - начал говорить сотрудник. «Не утонуть не может», - закончил за него фразу президент, чем вызвал смех присутствующих.

Позже Путин добавил, что ничего все же не тонет.

Встреча проходила в поселке Белокаменка на западном берегу Кольского залива. Президент осмотрел цеха центра и проверил ход строительства технологической линии сжижения природного газа.

Ранее стало известно, что Путин дал гудок для отправки первой газовой линии из Мурманска на Гыданский полуостров. Линия принадлежит заводу «Арктик СПГ 2».