Владимир Путин приехал в Мурманск

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Президент РФ Владимир Путин прибыл в Мурманск. Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о планах Путина совершить региональную поездку, но не уточнил, куда именно приедет лидер.

Цель поездки пока не известна, сообщает Интерфакс. До этого в Мурманской области Путин был 9 лет назад, в 2014 году он приехал на день ВМФ.

Ранее российский лидер посетил Дербент. Там он провел совещание по развитию туризма, а также пообщался с местными жителями.