В Киеве демонтировали бюст Гагарина

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Бюст Юрия Гагарина стоял во дворе центра детского и юношеского творчества Дарницкого района Киева, как память о посещении столицы Украины 23 апреля 1966 года, через несколько дней после первого полета человека в космос.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в течение 2022-2023 годов на Украине демонтировали по меньшей мере 30 памятников великому русскому поэту Александру Пушкину.