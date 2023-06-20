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В Киеве демонтировали бюст Гагарина

Ирина Елагина
07:09 20.06.2023
Памятник первому космонавту планеты попал под программу декоммунизации Украины.
В Киеве демонтировали бюст Гагарина
© Фото: Photoagency Interpress Russian Look Globallookpress
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По распоряжению киевских властей в столице Украины демонтировали памятник первому космонавту планеты. Бюст Юрия Гагарина снесли с постамента, выполняя распоряжение националистического режима о декоммунизации Украины. Об этом сообщил Telegram-канал госпрограммы Украины по уничтожению наследия СССР и России.

© telegram. Деколонизация.Украина

Бюст Юрия Гагарина стоял во дворе центра детского и юношеского творчества Дарницкого района Киева, как память о посещении столицы Украины 23 апреля 1966 года, через несколько дней после первого полета человека в космос.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в течение 2022-2023 годов на Украине демонтировали по меньшей мере 30 памятников великому русскому поэту Александру Пушкину. 

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