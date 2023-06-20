В Киеве демонтировали бюст Гагарина
Памятник первому космонавту планеты попал под программу декоммунизации Украины.
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По распоряжению киевских властей в столице Украины демонтировали памятник первому космонавту планеты. Бюст Юрия Гагарина снесли с постамента, выполняя распоряжение националистического режима о декоммунизации Украины. Об этом сообщил Telegram-канал госпрограммы Украины по уничтожению наследия СССР и России.
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