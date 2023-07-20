Взрывы прогремели в Одессе и Сумах
Украинские СМИ сообщают о работе систем ПВО в Одесской и Сумской областях.
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Мощные взрывы прозвучали в Одессе и Сумах в ночь с 19 на 20 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.
В Одесской области около двух часов ночи 20 июля была объявлена воздушная тревога и прогремели несколько взрывов. СМИ сообщают, что работала система ПВО.
В Сумах также включали сирены воздушной тревоги и раздались взрывы.
Напомним, утром 19 июля мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице Украины.
Ранее в Минобороны России сообщили о нанесении ударов по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов в ночь на 19 июля в районе Одессы и в Кировоградской области.