Взрывы прогремели в Одессе и Сумах

Украинские СМИ сообщают о работе систем ПВО в Одесской и Сумской областях.

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Мощные взрывы прозвучали в Одессе и Сумах в ночь с 19 на 20 июля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

В Одесской области около двух часов ночи 20 июля была объявлена воздушная тревога и прогремели несколько взрывов. СМИ сообщают, что работала система ПВО.

В Сумах также включали сирены воздушной тревоги и раздались взрывы.

Напомним, утром 19 июля мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице Украины.

Ранее в Минобороны России сообщили о нанесении ударов по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов в ночь на 19 июля в районе Одессы и в Кировоградской области.