Взрывы прогремели в Киеве и области

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В Киеве утром 19 июля ревели сирены воздушной тревоги и были слышны звуки взрывов. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«В Киеве слышны звуки взрывов», - говорится в Telegram-канале Кличко.

Он уточнил, что взрывы гремят также в Киевской области и на территории всего региона работают подразделения ПВО.

Ранее сообщалось, что в Одессе, Запорожье и Днепропетровской области в ночь с 18 на 19 июля прогремела серия мощных взрывов.



