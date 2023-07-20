Отец убил и закопал в лесу 50-летнего обидчика дочери в Нижегородской области

Предположительно, двое нетрезвых мужчин забили до смерти человека, который якобы приставал к дочери одного из них.

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В Нижегородской области арестовали двоих мужчин, обвиняемых в избиении до смерти жителя поселка Сатис. Тело погибшего нашли осенью прошлого года. Мотивом к убийству послужило то, что мужчина якобы приставал к дочери одного из приятелей.

Как сообщает 360, на жертву напали ночью, сначала избивали в жилом районе, а затем увезли к берегу реки. Убийцы при этом были в нетрезвом состоянии.

Его тело зарыли в лесу в Вознесенском районе. Погибшему было 50 лет.

Подозреваемых задержали 11 октября (убийство было совершено 8 октября). Их заключили под стражу. В тот же день было обнаружено тело жертвы.

Ранее в московском парке было обнаружено тело ребенка с 12 ножевыми ранениями. СК РФ раскрыл убийство, выяснив, что к делу причастен знакомый убитого 2010 года рождения.