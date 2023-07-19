В колодце в московском парке нашли тело ребенка с 12 ножевыми ранениями

Telegram-канал 112 сообщает, что убитому в парке в районе Каширского шоссе подростку нанесли 12 ножевых ранений.

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В парковом колодце в районе Каширского шоссе обнаружили тело 11-летнего мальчика с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает прокуратура Москвы.

По данным Telegram-канала 112, ребенку нанесли 12 ножевых ранений.

Канал также сообщает, что подростка звали Дмитрий. Он пошел на прогулку в парк со своим другом, но последний вышел из парка один и сказал позже, что в этот день не видел Дмитрия.

Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по факту убийства малолетнего. Друга погибшего подростка проверяют на причастность к преступлению.

Несколькими днями ранее в Туапсинском районе нашли тело пропавшего без вести 15-летнего подростка. Его обнаружили на берегу моря в поселке Майский.