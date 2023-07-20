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Следователи СК РФ раскрыли убийство ребенка в парке на юге Москвы

Игнат Далакян
08:24 20.07.2023
Причастный к преступлению подросток дал признательные показания и детально описал обстоятельства.
Следователи СК РФ раскрыли убийство ребенка в парке на юге Москвы
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Следственный комитет России раскрыл убийство мальчика, который был обнаружен в московском парке с 12 ножевыми ранениями.

Следователи выяснили, что к совершению преступления причастен знакомый убитого ребенка 2010 года рождения. Подросток признался в совершении преступления и детально описал обстоятельства произошедшего.

«Во время обысков, проводимых по месту его жительства, в квартире обнаружены следы преступления, в том числе застиранная одежда со следами вещества бурого цвета», - говорится в сообщении СК РФ в Telegram-канале.

Ведомство также обнаружило и изъяло орудие убийства ребенка. СК РФ отметил, что продолжается проведение следственных действий. 

© СК РФ

Ранее в парке Москвы в районе каширского шоссе обнаружили тело ребенка в колодце с признаками насильственной смерти. Сообщалось, что мальчику нанесли 12 ножевых ранений.

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