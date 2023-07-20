В стране и мире Следователи СК РФ раскрыли убийство ребенка в парке на юге Москвы Игнат Далакян Причастный к преступлению подросток дал признательные показания и детально описал обстоятельства. © Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда Читайте нас на: Следственный комитет России раскрыл убийство мальчика, который был обнаружен в московском парке с 12 ножевыми ранениями. Следователи выяснили, что к совершению преступления причастен знакомый убитого ребенка 2010 года рождения. Подросток признался в совершении преступления и детально описал обстоятельства произошедшего. «Во время обысков, проводимых по месту его жительства, в квартире обнаружены следы преступления, в том числе застиранная одежда со следами вещества бурого цвета», - говорится в сообщении СК РФ в Telegram-канале. Ведомство также обнаружило и изъяло орудие убийства ребенка. СК РФ отметил, что продолжается проведение следственных действий. © СК РФ Ранее в парке Москвы в районе каширского шоссе обнаружили тело ребенка в колодце с признаками насильственной смерти. Сообщалось, что мальчику нанесли 12 ножевых ранений. Экспертное мнение и аналитика