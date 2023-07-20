Следователи СК РФ раскрыли убийство ребенка в парке на юге Москвы
Причастный к преступлению подросток дал признательные показания и детально описал обстоятельства.
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
Следственный комитет России раскрыл убийство мальчика, который был обнаружен в московском парке с 12 ножевыми ранениями.
Следователи выяснили, что к совершению преступления причастен знакомый убитого ребенка 2010 года рождения. Подросток признался в совершении преступления и детально описал обстоятельства произошедшего.
«Во время обысков, проводимых по месту его жительства, в квартире обнаружены следы преступления, в том числе застиранная одежда со следами вещества бурого цвета», - говорится в сообщении СК РФ в Telegram-канале.
Ведомство также обнаружило и изъяло орудие убийства ребенка. СК РФ отметил, что продолжается проведение следственных действий.
Экспертное мнение и аналитика