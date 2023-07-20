Глава МИД Британии Клеверли попросил Сунака не назначать его министром обороны

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Министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли в ответ на публикацию в Times заявил, что не хочет менять работу ради должности министра обороны страны, и попросил премьер-министра Риши Сунаку «оставить его на своем месте». Дипломат заявил об этом на форуме по безопасности в Аспенском институте.

«Если кто-то в Великобритании смотрит, слушает, особенно вы, премьер-министр, то я очень хочу остаться на своем месте... Я очень хочу остаться на посту министра иностранных дел. Это работа, которую я люблю, я считаю ее важной», - приводит РИА Новости выступление Клеверли.

Ранее сообщалось, что среди вероятных кандидатов на пост главы МО Великобритании называют заместителя министра внутренних дел страны Тома Тугендхата, известного откровенно русофобскими высказываниями.

Источники Times в правительственных кругах навали и Клеверли среди реальных претендентов на должность министра обороны.

Напомним, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес предупредил о намерении выйти в отставку в сентябре 2023 года, так как хочет размеренной жизни с занятиями по душе, например, стать барменом.