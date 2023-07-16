Британский министр обороны Уоллес заявил, что был бы счастлив работать в баре

После отставки он хочет заниматься скачками или гонками «Формулы-1».

© Фото: Christophe Gateau, dpa, GlobalLookPress

Британский министр обороны Бен Уоллес заявил, что после отставки был бы счастлив пойти работать даже в баре. По его словам, он хочет вернуться к «нормальной жизни» и заниматься тем, что нравится, например, скачками или гонками «Формулы-1».

«Я весьма счастлив пойти и работать в баре», - сказал чиновник в интервью Times.

Напомним, ранее Бен Уоллес объявил о своем решении не баллотироваться на следующих парламентских выборах осенью в Великобритании. Он намерен вообще уйти из политики.

Бен Уоллес на своем посту находится с 24 июля 2019 года. Министром его назначил Борис Джонсон. До этого военным ведомство руководила Пенелопа Мордонт.