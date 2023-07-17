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В Британии назвали кандидатом на пост главы МО политика, требовавшего высылки всех россиян

Ирина Елагина
02:15 17.07.2023
По информации The Daily Telegraph, военное ведомство Великобритании может возглавить Том Тугендхат.
В Британии назвали кандидатом на пост главы МО политика, требовавшего высылки всех россиян
© Фото: Tejas Sandhu, Keystone Press Agency, GlobalLookPress
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Заместитель министра внутренних дел Великобритании Том Тугендхат, возможно, станет новым министром обороны Соединенного Королевства. Прогнозом кадровых перестановок в английском военном ведомстве с The Daily Telegraph поделился источник, знакомый с ситуацией.

По сведениям издания, нынешнего министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, заявившего о своей предстоящей отставке, на этом посту сменит 50-летний Тугендхат, которого правящие круги рассматривают как «natural successor» - естественного преемника.

В Консервативной партии считают важным, что Тугендхат имеет боевой опыт и разбирается в международной обстановке, обострившейся на фоне украинского кризиса.

«Серьезные времена требуют серьезного лидера. Того, кто понимает сложность военного дела и геополитику конкуренции среди великих держав. Он имеет боевой опыт, что, на мой взгляд, необходимо, учитывая текущий конфликт на Украине», - приводит издание слова эксперта.

Тугендхат с 2017 по 2022 год был главой комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента и запомнился призывом о высылке всех граждан России из Великобритании в качестве ответа на начало спецоперации на Украине.

Кроме Тугендхата, эксперты называют в качестве вероятных претендентов на должность министра обороны замглавы МИД Энн-Мари Тревельяна и лидера Палаты общин Пенни Мордонт.

Ранее стало известно, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес намерен в сентябре 2023 года выйти в отставку, чтобы вернуться к «нормальной жизни» и заниматься тем, что нравится, например, скачками, гонками «Формулы-1» или даже стать барменом.

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