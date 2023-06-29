Песков заявил, что Путин не мог отказать жителям Дербента в общении

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Российский президент Владимир Путин накануне при посещении Дербента сам принял решение лично пообщаться с местными жителями. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, вокруг главы государства продолжает действовать особый санитарно-эпидемиологический режим.

«С одной стороны, есть настоятельные рекомендации специалистов, но, с другой стороны, есть твердое решение президента, когда он не мог отказать людям в том, чтобы они его поприветствовали», - сказал Дмитрий Песков.

Он отметил, что встретить Владимира Путина вышел буквально весь город. По его словам, это было абсолютно поразительной демонстрацией поддержки и радости у местного населения.

Напомним, вчера президент прибыл в Дагестан и провел там совещание по развитию туризма. Также российский лидер встретился с главой республики Сергеем Меликовым и посетил архитектурный комплекс «Цитадель Нарын-Кала» в Дербенте.

На главной площади города глава государства лично пообщался с местными жителями. Люди радостно приветствовали Владимира Путина. Многие хотели не только поговорить с ним, но и сделать совместную фотографию.